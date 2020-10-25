شرطة كربلاء تقوم بتوزيع الورود على المتظاهرين

2020/10/25 | 15:30 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ وجه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني قسم العلاقات والإعلام بتوزيع الورود والأعلام العراقية على المتظاهرين المشاركين في تظاهرة اليوم تعبيراً عن المودة بين القوات الأمنية والمواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور،.واكد قائد الشرطة اهمية التعامل الإنساني مع الجميع وتوفير الحماية التامة لأبناء مدينة كربلاء المقدسة وساحة التظاهر و التعاون مع رجال القوات الأمنية لان واجبهم هو تعزيز الأمن المجتمعي للجميع والإبلاغ عن العناصر التي تحاول إثارة الفوضى أو التخريب أو الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة .



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