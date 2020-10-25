المالية النيابية: قانون تمويل العجز بديلا للموازنة لتغطية القروض

2020/10/25 | 15:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة لمجلس النواب سيكون بديلا عن الموازنة الاتحادية لتغطية القروض.

وقال عضو اللجنة احمد حمه في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “ان قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة للبرلمان سيكون بديلا عن الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ لتغطية القروض”، لافتا الى ان “القروض التي طلبتها الحكومة بلغت اكثر من ٤١ ترليون دينار”.

واضاف ان “الحكومة أخفقت في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية”.

وكان مقرر لجنة المالية النيابية احمد الصفار قد اكد في وقت سابق ان الحكومة لم تلتزم بموازنتي 2020 و2021.



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