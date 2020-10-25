وزارة الصحة تسجل 2554 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3140 حالة

2020/10/25 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

اعلنت وزارة الصحة احصائية جديدة بعدد الاصابات وحالات الشفاء والوفيات بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاحد، ان "عدد الاصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 2554 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 3140 حالة".

واضاف البيان، ان "عدد حالات الوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد بلغت 55 حالة".

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