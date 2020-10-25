لا أحد تبنى العملية.. مقتل 8 أطفال في هجوم على مدرسة جنوب غرب الكاميرون

2020/10/25 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل ثمانية أطفال على الأقل وجرح 12 آخرون في هجوم استهدف مدرسة في المنطقة الناطقة باللغة بالإنكليزية في الكاميرون التي تشهد نزاعا منذ حوالي 3 سنوات، في جريمة دانتها على الفور الطبقة السياسية في البلاد والاتحاد الإفريقي.

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