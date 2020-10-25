عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3140 حالة شفاء و55 وفاة

2020/10/25 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– وزارة الصحة: تسجيل 2554 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3140 حالة شفاء و55 وفاة.

– وزارة الصحة: عدد حالات الشفاء الكلي 381349 حالة.

– وزارة الصحة: عدد حالات الإصابات الكلي: 451707 حالة.

– وزارة الصحة: عدد الحالات الراقدة في العناية المركزة: 400 حالة.

– وزارة الصحة: عدد حالات الوفيات الكلي: 10623 وفاة.

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