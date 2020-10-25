إنخفاض كورونا في العراق.. تسجيل 2554 إصابة جديدة

2020/10/25 | 15:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 3140 حالة شفاء و2554 إصابة، فضلا عن 55 حالة وفاة جديدة.

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