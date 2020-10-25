عمليات كربلاء تصدر توجيهاً بشأن المتظاهرين

2020/10/25 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت عمليات كربلاء، الاحد، توجيها

يقضي بعدم عمل السلاح ضد المتظاهرين

وتوفير الحماية لهم.

ووجه قائد عمليات كربلاء علي الهاشمي،

بـ"عدم حمل السلاح ضد المتظاهرين

والمعاملة الحسنة معهم وتأمين الحماية

لهم

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