وزير النفط: اطلاق مشروع ابراج تجزئة الغاز الطبيعي في معمل ارطاوي

2020/10/25 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار،

اليوم الأحد، عن قرب إطلاق مشروع أبراج

تجزئة الغاز الطبيعي في معمل ارطاوي في

محافظة البصرة.

وقال عبد الجبار في حديث لصحيفة "الصباح"

الرسمية، إن "محافظة البصرة تستعد ل

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