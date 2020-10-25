قرة باغ: حصيلة القتلى ارتفعت إلى 974 منذ بدء القتال

2020/10/25 | 15:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو قرة باغ اليوم الأحد، إنها سجلت 11 قتيلاً جديد بين قواتها، ليرتفع عدد القتلى العسكريين لديها إلى 974 قتيلاً منذ اندلاع القتال مع القوات الأذربيجانية في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتصاعدت حدة القتال حول الإقليم المتنازع عليه إلى أسوأ مستوياتها منذ تسعينيات القرن الماضي، في نزاع قتل فيه آنذاك نحو 30 ألفاً.

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