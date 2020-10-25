عمليات صلاح الدين تعلن تحرير جزيرة كنعوص بالكامل

2020/10/25 | 15:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الأحد، تحرير جزيرة كنعوص شمالي تكريت بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الارهابي.

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