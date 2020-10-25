2020/10/25 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، بان مجلس النواب لم يحسم بشكل كامل الدوائر الانتخابية بل صوت فقط على الية تلك الدوائر ب 16 محافظة.

وقال عضو اللجنة القانونية سليم همزة لـ/المعلومة/ ان “البرلمان وبسبب الخلافات السياسية لم يتمكن من حسم الدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “المجلس صوت على الية الدوائر الانتخابية في 16 محافظة من ضمنها محافظات الاقليم”، مشيرا الى ان “محافظتي كركوك ونينوى لم يحسم فيها الية الدوائر الانتخابية”.

واوضح همزة ان “رئاسة البرلمان طلبت من نواب المحافظات إكمال وضع تلك الآلية الدوائر لتلك المحافظات”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: مجلس النواب لم يحسم الدوائر الانتخابية وصوت على الالية فقط لـ16 محافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: مجلس النواب لم يحسم الدوائر الانتخابية وصوت على الالية فقط لـ16 محافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).