2020/10/25 | 15:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/منى شعلان/ “أنت سبب سعادتنا..



كل عام وأنت برنس الغناء” بهذه العبارات هنأ الجمهور الفنان العراقي ماجد المهندس، بعيد ميلاده الـ 49 ، حيث ولد يوم 25 أكتوبر لعام 1971 بمدينة بغداد في العراق.



إسمه الحقيقي ماجد عبد الأمير عذير العتابي ، وأطلق على نفسه إسم ماجد المهندس ، نظراً لدراسته فى الهندسة ، قبل […]

التدوينة فى عيد ميلاده الـ 49..



ما لا تعرفه عن ماجد المهندس ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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