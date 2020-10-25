الصدر يطالب بـ’ردع الوقحين’: يجب فتح الطرق.. ’المندسون بدأوا التخريب’!

2020/10/25 | 16:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، "المتظاهرين السلميين" فيما دعا الحكومة الى فتح الطرق وردع من وصفهم بـ"الوقحين"، محذراً من "التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة"، على حد تعبيره.



وقال الصدر في تدوينة، تابعها "ناس" (25 تشرين الاول 2020)، "بدأ المندسون المشاغبون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها ولا سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عدم تسليح القوات الأمنية!؟؟".

واضاف "لذا على الحكومة بسط الأمن وردع الوقحين من التخريب وزعزعة الأمن"، لافتاً الى ان "على الحكومة فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة، وإلا فإن هذا يدل على التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة".

وختم الصدر بالقول: "حيا الله المتظاهرين السلميين".

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