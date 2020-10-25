إيران توجه “طلباً عاجلاً” إلى إسرائيل

2020/10/25 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، “طلبا عاجلا” إلى إسرائيل بشأن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس.

وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، “بالإفراج العاجل عن الأخرس، وإنهاء الكيان الصهيوني اعتقالاته التعسفية والإفراج عن المئات من الفلسطينيين المعتقلين ظلما وعدوانا”، مشيرة الى انه “مضت 3 أشهر على اعتقال ماهر الأخرس بلا اتهام، رغم إضرابه عن الطعام والاحتجاجات الدولية فمازال الكيان الإسرائيلي يمتنع عن إنهاء اعتقاله غير المبرر”.

وأضافت الخارجية الإيرانية، “أنه على المحتلين إنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عنه وعن مئات الفلسطينيين المعتقلين ظلما”، مستخدمة وسم (هاشتاغ) عبر الحساب الرسمي على “تويتر” “إفرجوا عن ماهر الأخرس”.

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