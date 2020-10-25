الصدر يشير إلى مندسين مدعومين من الخارج: على الحكومة فتح الطرق وبسط الأمن

2020/10/25 | 16:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى وجود مندسين مدعومين من الخارج يعملون على ابعاد الثورة عن سلميتها، داعيا الحكومة الى بسط الأمن وفتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة.

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