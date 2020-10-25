2020/10/25 | 16:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ان القوات الامنية تدعو المتظاهرين الى عدم السماح برمي الحجارة والقناني الحارقة عليهم.وقال اللواء يحيى رسول في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الامنية تدعو المتظاهرين الى عدم السماح لبعض المحسوبين عليهم في ساحة التحرير برمي الحجارة والقناني الحارقة على اخوتهم في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تدعو المتظاهرين الى عدم السماح برمي الحجارة والقناني الحارقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تدعو المتظاهرين الى عدم السماح برمي الحجارة والقناني الحارقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).