القبض على قاتل “فتاة” بعد إغتصابها في بغداد

2020/10/25 | 16:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، القبض على متهم قتل إحدى الفتيات بعد اغتصابها في بغداد.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، وبعد تشكيل فريق مختص، وتكثيف الجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على متهم اقدم على ارتكاب إحدى …

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