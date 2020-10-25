زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس عشر/ 2 - دلور ميقري

2020/10/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بيروزا، ما كان أحدٌ من العائلة يتذكّر وجودها غالباً سوى في الصيف.



حتى والدتها، السيّدة ريما، وكانت في تلك الآونة تهتم برجلها المريض علاوة على رعايتها لأطفال ابنتها بيان، الأربعة.



كمألوف العادة، حضرَ ديبو إلى الزبداني في سيارة الخدمة مع أسرته.



باستثناء ابنه الكبير، صلاحو، وقالوا أنه سافر إلى عمّان للعمل عند حسني، ابن عم والدته.



فور وصوله للبلدة، دخل ضابطُ الصف إلى دار جدّته بكثير من الضجة، وراح دون ......





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