رجب طيبأردوغان... والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون... - غسان صابور

2020/10/25 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور الرئيس أردوغان..



بصفته مسؤول عن المسلمين بالعالم كله..



يتوجه للرئيس الفرنسي ماكرون..



طالبا منه أن يعتني بصحته العقلية..



دون أي تهذيب ديبلوماسي معتاد..



بعد خطاباته عن الإرهاب الإسلامي..



وتصريحه بتشديد القوانين الأمنية..



درءا لهذا الإرهاب...



وبهذه اللهجة..



وبعد تحليل الأمور..



لست أدري من هو بحاجة ماسة لعديد من الفحوصات الطبية العقلية..



القديمة أو الحديثة..



الرئيس الفرنسي ماكرون..



بهدوئه المسرحي المت ......





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