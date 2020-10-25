عمليات كربلاء تعلن خطتها لحماية المتظاهرين والممتلكات

2020/10/25 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء…

اكدت قيادة عمليات كربلاء، الاحد، وضع خطة لتأمين حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد فاهم الكريطي لـ/المعلومة/ إن “قيادة عمليات كربلاء وضعت خطة امنية لحماية المتظاهرين في الساحات وتوفير الحماية للمتلكات العامة والخاصة عبر نشر العناصر الامنية”.

واضاف الكريطي ان “القيادة وجهت القوات الامنية بعدم حمل السلاح في المناطق القريبة من ساحة التظاهر، والمعاملة الحسنة وحمياتهم في الاماكن التي يتظاهرون فيها”.

ودعت القيادة الى “ضرورة التزام السلمية في التظاهر الذي يعد حقا مشروعا كفله الدستور”. انتهى25ش

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