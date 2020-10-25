الصدر .. بدأ المندسون المشاغبون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها

2020/10/25 | 16:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الاحد ، “بدأ المندسون المشاغبون المدعومون من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها ولا سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عدم تسليح القوات الأمنية !؟؟ ..

ودعا الصدر ” الحكومة بسط الأمن وردع الوقحين من التخريب وزعزعة الأمن ، وعلى الحكومة فتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة .

وإلا فإن هذا يدل على التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة .وحيّا الله المتظاهرين السلميين .

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