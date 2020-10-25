الصناعة تمنح 215 أجازة تأسيس لمشاريع جديدة خلال أيلول الماضي

2020/10/25 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد منحت المديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، (215) أجازة تأسيس لمشاريع صناعية جديدة خلال شهر أيلول الماضي.وقال المدير العام رائد عبد الإله جبوري في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الصناعات الغذائية سجلت أعلى نسبة بعدد الاجازات الممنوحة والبالغة (97) أجازة تليها الصناعات الكيمياوية والصناعات الانشائية والصناعات …

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