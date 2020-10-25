زيدان يبحث مع رئيس مؤسسة الشهداء  ضمان حقوق الشهداء

2020/10/25 | 16:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد مسعود، دور القضاء في ضمان حقوق الشهداء.

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