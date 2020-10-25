عرض لوحة كبيرة من قماش المعنفات في الإقليم

2020/10/25 | 16:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} من المقرر ان تنظم منظمة التنمية المدنية (cdo) في مدينة السليمانية، غدا الاثنين، مراسم لمشروع الأنوثة.

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