اكبر شركات الطيران اليابانية تقرر شطب 3500 وظيفة خلال 3 سنوات

2020/10/25 | 16:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قررت أكبر شركة طيران يابانية ANA Holdings شطب 3500 وظيفة خلال ثلاث سنوات فيما تستعد لتكبد أكبر خسارة سنوية في تاريخها بسبب تراجع الطلب نتيجة جائحة فيروس كورونا.

قطاع الطيران اليابانيقالت صحيفة يوميوري اليابانية اليومية إن شطب الوظائف جزء من خطة إعادة هيكلة الأعمال الأوسع لشركة ANA التي سيتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، حيث تسعى جاهدة لخفض التكاليف الثابتة تحسبا لتراجع مطول في الطلب على السفر.تخطط ANA ، التي كان لديها قوة عاملة قوامها 43500 في العام الماضي، لتحقيق هدف خفض الوظائف بحلول مارس/آذار 2023 من خلال برامج التوظيف الخارجي وتجميد الوظائف، وفقًا للصحيفة.أضافت يوميوري أن ANA تدرس ، كإجراءات قصيرة الأجل، إرسال بعض قوتها العاملة مؤقتًا إلى العديد من الشركات الأخرى بما في ذلك Toyota Motor وبيع 30 من طائراتها ذات الجسم العريض المكلفة.من المتوقع أن تتكبد الشركة خسائر صافية بنحو 500 مليار ين (4.8 مليار دولار) في السنة المالية الحالية حتى مارس/آذار، ما دفعها إلى الحصول على قروض بمليارات الدولارات والمشاركة في حملة سياحية حكومية لمواجهة الركود في السفر الجوي.بشكل منفصل، ذكرت صحيفة نيكي للأعمال اليوم أن المنافس المحلي لشركة ANA، شركة الخطوط الجوية اليابانية، من المتوقع أن تعلن عن خسارة تشغيلية بنحو 85 مليار ين (811 مليون دولار) في الربع من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.قالت نيكي إن الخطوط الجوية اليابانية غارقة في اللون الأحمر حيث انخفضت حركة الركاب على الرحلات الدولية بنسبة 97% في الربع.ذكرت وسائل إعلام يابانية في وقت متأخر من يوم السبت، أن شركة الطيران المحلية ستار فلاير تجري محادثات مع شركة الأسهم الخاصة اليابانية أدفانتج بارتنرز وآخرين لجمع نحو 10 مليارات ين (95.5 مليون دولار) من رأس المال من خلال إصدار سندات جديدة.شركة ANA هي أكبر مساهم في Star Flyer بحصة 18%.اليابانصناعة الطيرانوظائففقدان الوظائف

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