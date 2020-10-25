السيد الصدر: المندسون بدأوا يخرجون الثورة عن سلميتها

2020/10/25 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أن المندسين بدأوا يخرجون الثورة عن سلميتها، فيما دعا الحكومة لبسط الأمن وردع المخربين وإرجاع هيبة الدولة.

وقال السيد الصدر في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن المندسين المشاغبين المدعومين من الخارج بدأوا يخرجون الثورة عن سلميتها ولا سيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عدم تسليح القوات الأمنية"، داعيا "الحكومة لبسط الأمن وردع الوقحين من التخريب وزعزعة الأمن وفتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة".

وأضاف، "وإلا فإن هذا يدل على التواطؤ مع ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة".

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