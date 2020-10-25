البطريرك الماروني يدعو الحريري لـ

2020/10/25 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث رجل دين مسيحي كبير في لبنان، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الأحد، على "تجنب الصفقات الخلفية وتشكيل حكومة جديدة بسرعة" تبدأ في انتشال البلاد من الأزمة المالية.

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