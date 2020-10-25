2020/10/25 | 16:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان في مكتبه اليوم الاحد رئيس مؤسسة الشهداء كاظم عويد مسعود والمدير العام في المؤسسة الدكتور طارق المندلاوي لبحث حقوق الشهداء.

وذكر مجلس القضاء الاعلى خلال بيان مقتضب، تلقى PUKmedia نسخة منه: ان اللقاء بحث دور القضاء في ضمان حقوق الشهداء بموجب القانون.

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يبحث ضمان حقوق الشهداء) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يبحث ضمان حقوق الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).