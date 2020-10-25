التخطيط: موازنة 2021 لن تتضمن مشاريع جديدة الا في حالة الضرورة القصوى

2020/10/25 | 16:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التخطيط، الأحد، ان موازنة 2021 لن تتضمن ادراج مشاريع جديدة الا في حالة الضرورة القصوى وبقرار من مجلس الوزراء، موضحة توجهاتها المقبلة لمعالجة تداعيات الأزمة الصحية والمالية، التي يواجهها العراق.

وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، في بيان له اليوم (25 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أن "أولويات الوزارة في المرحلة الراهنة والمقبلة، تتمثل بثلاثة مسارات رئيسة، ومسارات أخرى داعمة ورافعة، للاقتصاد والتنمية في البلد، مشيرا إلى ان"الأولوية الاولى، ستكون تعزيز وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تخفيف الفقر، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في هذه المؤشرات نتيجة الجائحة والأزمة المالية، فيما ستكون الأولوية الثانية، وضع آليات مرنة للعقود الحكومية".

واضاف ان "الوزارة تبذل جهودا استثنائية، لإيجاد الحلول والمعالجات للمشاريع المستمرة المهددة بالتوقف، نتيجة ندرة التخصيصات المالية، لافتا إلى ان "الأولوية الأخرى ستكون التركيز على المؤشرات الاحصائية التي سيتولى الجهاز المركزي للإحصاء إنتاجها، لانها تمثل ركيزة مهمة من ركائز الخطط التنموية".

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