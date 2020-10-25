السماوة يفتقد كنوش وكرار أمام نفط الوسط

2020/10/25 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي السماوة العراقي، غياب الثنائي علي محمد كنوش وكرار بجاي، أمام نفط الوسط، المقرر إقامتها اليوم الأحد، في افتتاح الدوري الممتاز.

وقال مرتضى الشرقي المنسق الإعلامي للسماوة، في تصريحات خاصة لـ”كووورة”: “الفريق سيفتقد لخدمات الثنائي علي محمد كنوش وكرار بجاي في مباراة اليوم”.

وأضاف: “السماوة لن يتأثر بغياب اللاعبين مهما كان ثقلهما، لأن الفريق يمتلك عدد من البدلاء قادرين على التعويض”.

وواصل: “المباراة الأولى مهمة ونسعى للخروج منها بنتيجة إيجابية، رغم أنها مع فريق كبير بحجم نفط الوسط وستكون في ملعبه، لكننا سنبحث عن ذاتنا”.

وأوضح: “الفريق وصل في وقت مبكر إلى مدينة كربلاء، وهناك رغبة من جانب اللاعبين بالظهور بصورة طيبة، خصوصا أننا نطمح لتحقيق نتائج جيدة”.

يشار إلى أن الهيئة التطبيعية، طالبت غالب عبد الحسين أن يختار بشكل نهائي العمل الفني أو العمل الإداري، وعدم شرعية الدمج في المهمتين كونه عضو في الهيئة الإدارية للنادي.

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