هل يحطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي لأسطورة بايرن؟

2020/10/25 | 16:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع تسجيل 10 أهداف في أول 5 مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا) بالموسم الحالي، يبدو البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ عازما على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر.

واقترب ليفاندوفسكي كثيرا في الموسم الماضي من تحطيم هذا الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالبوندسليجا، ولكنه فشل في استكمال المهمة ليظل الرقم مسجلا باسم الأسطورة مولر برصيد 40 هدفا.

ولكن المعدل الذي يسير به ليفاندوفسكي في الموسم الحالي، يشير إلى إمكانية تحقيق هذا الحلم في الموسم الحالي، حيث سجل 10 أهداف في أول 5 مباريات من الموسم، ما يعني أن متوسط تسجيله للأهداف يبلغ هدفين في المباراة الواحدة.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة بايرن مع آينتراخت فرانكفورت، أمس السبت، ليقود الفريق البافاري إلى الفوز الساحق (5-0).

وخلال احتفاله بالهاتريك في مباراة الأمس، شكل ليفاندوفسكي العدد ثلاثة بإبهامه والسبابة والوسطى من يده اليمنى وأومأ إلى الكاميرات.

وعلق جوشوا كيميتش لاعب بايرن على هاتريك زميله قائلا: “جنون ! لا يمكن تصديق هذا النوع من الثبات على المستوى الذي يتمتع به ليفاندوفسكي عبر سنوات”.

ولم يسبق لأي لاعب على مدار تاريخ البوندسليجا، منذ بدء إقامة البطولة بهذا النظام قبل 58 عاما، أن سجل 10 أهداف في أول 5 مباريات من الموسم.

ولم ينجح حتى الأسطورة جيرد مولر صاحب الـ48 عاما، في تحقيق هذا الإنجاز عندما سجل 40 هدفا في موسم واحد.

وإذا واصل ليفاندوفسكي هذا المعدل التهديفي في مباريات الموسم الحالي، لن يجد النجم البولندي الدولي صعوبة في تحطيم رقم مولر لأن مواصلة هز الشباك بمتوسط هدفين في المباراة الواحدة، يعني أنه يستطيع تسجيل 68 هدفا في الـ34 مباراة بالموسم الحالي للبوندسليجا.

ورغم هذا، رفض ليفاندوفسكي صاحب الـ32 عاما أن يعول على هذا، وقال: “الإحصائيات ليست مهمة بالنسبة لي..



أركز على الفريق وعلى المباريات”.

كان هذا في هدوء بالتأكيد.



ولكن بعد الأداء الرائع الذي قدمه ليفاندوفسكي، توصل مدربه إلى رسالة كان من الصعب تصديقها وتقترب من الأخبار العاجلة.

وقال هانز فليك المدير الفني لبايرن، ردا على سؤال عما إذا كان يمكنه التفكير في أي شيء جديد عن مهاجمه الاستثنائي: “أعلن روبرت اليوم عن رغبته في استبداله.



ربما تكون هذه أخبار لم تكن موجودة من قبل”.

ولم يبد ليفاندوفسكي أي امتعاض لدى استبداله في الدقيقة (68) من مباراة الأمس، رغم أن استمراره كان من الممكن أن يرفع رصيده إلى أربعة أو خمسة أهداف في المباراة أمام دفاع فرانكفورت المتواضع.

ولكن ليفاندوفسكي ، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بالموسم الماضي ، ربما يجد في حصوله على بعض الراحة أمرا جيدا لتوزيع جهده على مباريات هذا الموسم المزدحم بالمباريات في ظل أزمة “كورونا”.

وقال ليفاندوفسكي: “لعب نصف ساعة أقل يعني الكثير إذا كنت تلعب كل ثلاثة أيام، وترغب في الحفاظ على مستواك العالي”.

وأشار إلى أن تفكيره الآن ينصب على مباراة الفريق المرتقبة أمام لوكوموتيف موسكو الروسي بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل.

وقدم ليفاندوفسكي تنوعا رائعا في أهدافه أمس، ليؤكد مجددا أنه يمتلك العديد من المهارات؛ حيث سجل اللاعب هدفه الأول بالقدم اليسرى ثم أحرز الثاني بالرأس قبل أن يستكمل الهاتريك بهدف من قدمه اليمنى.

وقال جيروم بواتينج مدافع بايرن: “ليفاندوفسكي ينتمي لمستويات أخرى..



إنه أفضل مهاجم في العالم..



ومن الصعب للغاية أن تدافع في مواجهته”.

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