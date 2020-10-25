الصحة النيابية تبين سبب انخفاض الإصابات بكورونا وتحذر من موجه مشابهه لإوربا

2020/10/25 | 16:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

عزت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاحد، انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا الى قلة مراجعة المصابين للمؤسسات الصحية، مبينة ان عدد الاصابات الفعلية يوميا يصل الى 20 الف اصابة.

وقال مقرر لجنة الصحة جواد الموسوي لـ/المعلومة/ ان “اغلب المصابين والذين لديهم اعراض لم يراجعوا المؤسسات الصحية مما ادى الى تراجع اعداد الاصابات المسجلة في المؤسسات الصحية”.

واضاف ان “العدد الحقيقي للإصابات من المتوقع يومية ان يكون من 10 الى 20 الف اصابة”، لافتا الى ان “الوضع يتطلب اجراءات احترازية لموجة ثانية للجائحة قد تضرب العراق على غرار اوربا”.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن مجمل الإصابات بكورونا بعموم البلاد خلال اليوم مسجلة قرابة 2500 حالة فقط في حصيلة هي الادنى منذ اسابيع.انتهى25و

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