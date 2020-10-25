2020/10/25 | 16:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. احتفال لاعبي الشرطة والزوراء بعد تسجيل الاهداف) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. احتفال لاعبي الشرطة والزوراء بعد تسجيل الاهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).