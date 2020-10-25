السوداني يكشف اخر تطورات الدعوة القضائية ضد قرار الكاظمي بتمديد رخصة شركات الاتصالات

2020/10/25 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف النائب محمد شياع السوداني، الاحد، اخر تطورات قضية شركات الهاتف النقال.

وقال السوداني، في منشور على الفيسبوك، إن “وكيلنا حضر المرافعة اليوم 2020/10/25 حيث اطلعت المحكمة على قرار المصادقة بردّ طعنِ المُدَّعى عليهم بالأمر الولائي من محكمة أستئناف الكرخ بصفتها التمييزية”.

وأضاف، أن “القاضي قرر رفض طلب وكيلة رئيس مجلس الوزراء بنقل الدعوى الى المحكمة الاتحادية لمخالفته القانون وطلبَ المدَّعى عليهم الآخرون الاستمهال وحدد القاضي يوم 2020/11/1 موعداً للمرافعة”.

وكان النائب محمد شياع السوداني قد كسب في 25 من آب الماضي “قراراً ولائياً” من محكمة بداءة بغداد/ الكرخ يقضي بإيقاف اجراءات تمديد وتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في العراق ( اسيا سيل ، كورك ، زين)، لحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص 30/8/2030.



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