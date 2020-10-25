القبض على متهم قتل فتاة جنوبي بغداد

2020/10/25 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات، الاحد، عن

القائها القبض على متهم أقبل على قتل

أحد الفتيات من بعد اغتصابها في المدائن

جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية نسخة منه، "تنفيذا لتوجي

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