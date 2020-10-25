2020/10/25 | 16:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل( 2554) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم و( 3140) حالة للشفاء و(55) حالة وفاة .

التدوينة الموقف الوبائي في العراق : تسجيل( 2554) إصابة جديدة بفيروس كورونا ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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