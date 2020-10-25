غداً… انطلاق اعمال مؤتمر العراق الخامس للنفط والغاز

2020/10/25 | 16:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، انطلاق اعمال المؤتمر الخامس للنفط والغاز الذي تنظمه الوزارة للفترة من ٢٦ لغاية ٢٨ تشرين الاول الجاري يوم غدا الاثنين.

وذكر بيان للوزارة، ان المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من الباحثين في القطاع النفطي والجامعات والكليات التخصصية، مشيراً الى ان البحوث المقدمة تتناول قطاعات الصناعة النفطية وآليات تطويرها.

واضاف، انه وبسبب جائحة كورونا والالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة سيقام المؤتمر عبر تطبيق ( zoom) حفاظا على مبدأ التباعد والسلامة الصحية.

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