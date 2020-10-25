مصدر لـ(واخ) اصابة اكثر 60 في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية 

2020/10/25 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الاحد ، عن اصابة اكثر من 40 متظاهر بجروح واختناق نتيجة المصادمات مع القوات الامنية ، موضحا ان هناك 17 اصابة في صفوف القوات الامنية بحجارة المتظاهرين “.

واوضح المصدر لـ”خبر برس”، ان” المتظاهرين بدأوا برمي الحجارة على القوات الامنية على جسر الجمهورية مما ادى الى اصابة منتسبين وضباط ، مما اضطرت القوات الامنية للرد عليهم بالغاز المسيل للدموع مما ادى الى اصابة اكثر من 40 متظاهر “، مبينا ان المشادات لاتزال مستمرة بين الطرفين “.

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