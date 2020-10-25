2020/10/25 | 16:48 - المصدر: عين العراق

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القانونية النيابية تؤكد: لم تحسم الدوائر الانتخابية لغاية الآن!

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، بان مجلس النواب لم يحسم بشكل كامل الدوائر الانتخابية بل صوت فقط على الية تلك الدوائر ب 16 محافظة.

وقال عضو اللجنة القانونية سليم همزة ان “البرلمان وبسبب الخلافات السياسية لم يتمكن من حسم الدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “المجلس صوت على الية الدوائر الانتخابية في 16 محافظة من ضمنها محافظات الاقليم”، مشيرا الى ان “محافظتي كركوك ونينوى لم يحسم فيها الية الدوائر الانتخابية”.

واوضح همزة ان “رئاسة البرلمان طلبت من نواب المحافظات إكمال وضع تلك الآلية الدوائر لتلك المحافظات”.

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