نفط الوسط يُتوج بلقب بطولة أندية العراق بالرماية

2020/10/25 | 16:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]توج نادي نفط الوسط الاحد، بلقب بطولة اندية العراق للرماية التي اقيمت على مدى ثلاثة ايام في ميدان المركز التدريبي للرماية في بغداد بمشاركة 51 ناديا .

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