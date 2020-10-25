فيلم -محاكمة شيكاغو 7 - يحذر من خطر الجمهوريين على الديمقراطية في الولايات المتحدة - علي المسعود

2020/10/25 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود كل اللحظات الكبرى في تاريخ البشرية خلقتها ثورات ، لكنْ لم تتمخض عن كل الثورات لحظاتٌ كبرى، وأغلب الثورات لم تكنْ عفوية ، إذ منها ما كان حصيلة تخطيط ويستند إلى نظرية ، إنها ثورات أفراد ضد جماعات وثورات جماعات ضد مجتمعات وثورات مجتمعات ضد أقليات ، مستضعَفين ضد طغاة ، حدث هذا منذ غابر الأزمان وما يزال يتكرر اليوم في أزمنة وأمكنة غير متشابهة وتكاد تكون متناقضة ، منها ما كان فاتحة تاريخ جديد ، وفي عصرن ......





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