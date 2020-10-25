فوقوا بقى-الأصول الوثنية للأديان-المسيحية(2) - سامى لبيب

2020/10/25 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب الأصول الوثنية للمسيحية - الجزء الثانى .فوقوا بقى - الجزء الثامن .الأديان بشرية الفكر والهوى والتهافت .فى هذه السلسلة من "فوقوا بقى" نبتعد عن النقد الفلسفى والمنطقى للأديان فلم يَعد يُجدى فى فضح هشاشتها وسذاجتها وتهافتها وتناقض محتوياتها وبشرية فكرها وأداءها أمام المؤمنين بها , وهذا يرجع لتجذر ثقافة التلقين والتسطيح والتجهيل والتجحيش حسب قول الأستاذة ماجدة منصور , لذا قد يُجدى النق ......





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