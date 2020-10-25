الحشد الشعبي يعلن الانتهاء من فرض 3 اطواق امنية حول أقدم الحقول النفطية في العراق

2020/10/25 | 17:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/خاص…

اعلن الحشد الشعبي، الاحد، الانتهاء من فرض 3 اطواق امنية حول حقول نفط خانة في شمال شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد صادق الحسيني لـ /المعلومة/ ان “ الحشد الشعبي بعد جهد استمر اشهر استكمل فرض الاطواق الامنية الثلاثة حول حقول نفط خانة مع اكمال تامين شامل للطريق البري الممتد من الحقول باتجاه خانقين وبقية المدن “.

واضاف، ان “اكمال فرض الاطواق الثلاثة ياتي لتامين موقع ستراتيجي كان داعش الارهابي يحاول الوصول اليه من خلال عدة هجمات شرسة، الا انه فشل في تحقيق مبتغاه”، مؤكدا بان “الحقول وانابيبها وكل الملحقات الادارية مؤمنة بشكل كامل من قبل الحشد الشعبي”.

واشار الحسيني الى ان “الحشد نشر نقاط مرابطة في العمق وغلق كل الفراغات من اجل تعزيز امن حقول نفط خانة التي تعتبر من اقدم حقول النفط في العراق وبدات الانتاج قبل نحو 100 سنة من الان”.



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