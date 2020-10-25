التعادل الايجابي ينهي قمة بغداد الكروية بين الزوراء والشرطة بافتتاح دوري الكرة الممتاز

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

خرج فريقا الزوراء والشرطة اليوم الاحد (25 تشرين الاول 2020)،بنتيجة التعادل 1-1، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز.

بداية الشوط الاول والمباراة لم تؤكد تفوق طرف على آخر وكانت الاحداث تجري وسط الملعب مع تفوق بسيط للشرطة بالضغط على مرمى الزوراء، حيث كانت البداية منه وهدف التفوق عند الدقيقة 21 وبهجمة من جهة اليمين انتهت الكرة عند امجد عطوان سددها قوية وهو بمواجهة المرمى هزت شباك حارس الزوراء جلال حسن، الاخير حاول جاهدا البحث عن التعادل بعد فاصل من الضغط، وبالفعل تحقق ذلك عند الدقيقة 28 بهدف جميل جاء بواسطة محمد صالح، واستمرت الدقائق المتبقية من الشوط الاول مابين تفوق للشرطة وآخر للزوراء، الا ان نتيجة التعادل 1-1 إستمرت حتى نهايته.

في الشوط الثاني انخفض الخط البياني للقاء وكان في بعض الاوقات تحت المتوسط، وغاب الضغط فيه وتلاشت الفرص والحارسان بإستراحة،بإستثناء الدقائق الاخيرة عندما نشط الشرطة بحثا عن التفوق، الا ان نتيجة التعادل 1-1 استمرت حتى نهاية المباراة.

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