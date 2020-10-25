مكتب القائد العام يؤكد حدوث هجمات بالرمانات اليدوية والمولوتوف وسط بغداد ويعلن تفاصيلها

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، وقوع هجوم برمانات يدوية استهدف القوات الامنية وسط بغداد.وقال اللواء رسول، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "شهدت العاصمة بغداد صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين".واضاف "وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم، الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و ٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني".واشار "ومازالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد، في حين تواصل القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون"، مؤكدا بالقول "سوف تستمر قواتنا الامنية في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة".

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