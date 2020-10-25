الموقف الوبائي في اقليم كردستان اليوم

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل860 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و454 حالة شفاء و26 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يتبع ..

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