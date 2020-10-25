اصابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مناطق العلاوي وجسر السنك وجسر الجمهورية

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت اوساط محلية ان الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مناطق العلاوي وجسر السنك وجسر الجمهورية، اسفرت عن إصابة 37 مدنيا، و14 منتسبا بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة ملازم أول، .ونقلت تلك الاوساط عن مصدر امني قوله ان " معظم اصابات المدنيين نجمت عن العصي التي تستخدمها قوات مكافحة الشغب، فيما كانت أغلب إصابات عناصر الأمن ناجمة عن الحجارة التي يرميها المتظاهرون"./انتهى5

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