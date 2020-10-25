وزارة النفط :غداً انطلاق اعمال مؤتمر العراق الخامس للنفط والغاز

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تنطلق غدا الاثنين اعمال المؤتمر الخامس للنفط والغاز الذي تنظمه الوزارة للفترة من ٢٦ لغاية ٢٨ تشرين الاول الجاري برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل.وقال مدير مركز البحث والتطوير النفطي هلال علي اسماعيل في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من الباحثين في القطاع النفطي والجامعات والكليات التخصصية ، مشيراً الى ان البحوث المقدمة تتناول قطاعات الصناعة النفطية وآليات تطويرها".وأضاف اسماعيل انه وبسبب جائحة كورونا والالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة سيعقد المؤتمر عبر تطبيق ( zoom) حفاظا على مبدأ التباعد والسلامة الصحية./انتهى7

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