القضاء يرفض طلبا من وكيلة رئيس الوزراء بنقل دعـوى شركات الهاتف النقال الى المحكمة الاتحاديـة

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / رفضت محكمة الاستئناف طلب وكيلة رئيس مجلس الوزراء بنقل الدعوى المدنية ضد شركات الهاتف النقال الى المحكمة الاتحادية لمخالفته القانون ، وحدد القاضي يوم 2020/11/1 موعداً للمرافعة في الدعوى المقدمة من قبل النائب محمد شياع السوداني.وكتب عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النائب محمد شياع السوداني ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، " حضر وكيلنا المرافعة اليوم 2020/10/25 حيث اطلعت المحكمة على قرار المصادقة بردّ طعنِ المُدَّعى عليهم بالأمر الولائي من محكمة أستئناف الكرخ بصفتها التمييزية؛ كما وقد قرر القاضي رفض طلب وكيلة رئيس مجلس الوزراء بنقل الدعوى الى المحكمة الاتحادية لمخالفته القانون ، وطلبَ المدَّعى عليهم الآخرون الاستمهال وحدد القاضي يوم 2020/11/1 موعداً للمرافعة".



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