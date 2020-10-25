آخر مستجدات التظاهرات في العراق + فیديو

2020/10/25 | 17:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح نويد بهروز مراسل العالم في العاصمة العراقية بغداد آخر مستجدات التظاهرات العراقية، حیث خرج آلاف العراقيين صباح اليوم الى ساحة التحرير ومحيط المنط...

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